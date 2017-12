Actualidade

O filme "A fábrica de nada", de Pedro Pinho, recebeu hoje, no Festival de Cinema de Turim, em Itália, o prémio especial do júri, designado Prémio Fundação Sandretto Re Rebaudengo, o segundo mais importante do palmarés.

O júri do festival, presidido pelo realizador chileno Pablo Larrain, atribuiu o prémio de Melhor Filme a "Don't forget me", uma coprodução de Israel, França e Alemanha, dirigida por Ram Nehari, conforme a decisão anunciada hoje à noite, na gala de encerramento.

O filme de Pedro Pinho foi igualmente distinguido com uma Menção Honrosa na competicão paralela ao festival, julgada por alunos de escolas superiores de cinema (Prémios Colaterais), por ter demonstrado que a chamada sétima arte "pode ser um instrumento ativo na mudança" social.