Catalunha

O ex-presidente da Catalunha Carlos Puigdemont disse hoje que é insustentável que haja eleições na Catalunha com uma grande parte dos candidatos na prisão, exigindo que o Supremo decida na segunda-feira pela sua libertação.

"Estão presos por razões políticas, e se finalmente forem libertados é porque é insustentável que haja eleições com uma grande parte dos candidatos na prisão", disse Puigdemont numa entrevista perante um público de 500 pessoas no festival anual do jornal flamengo 'De Standaard'.

O juiz do Supremo Tribunal espanhol deverá decidir na próxima segunda-feira se liberta, e em que condições, os oito ex-ministros regionais catalães e dois líderes de associações separatistas que atualmente aguardam julgamento em prisão.