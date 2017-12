Actualidade

O Desportivo de Chaves e o Boavista empataram hoje sem golos, em encontro da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio Municipal de Chaves.

A formação 'axadrezada' passou a somar 17 pontos e saltou, provisoriamente, para o sétimo lugar, igualando o Vitória de Guimarães, que caiu para oitavo, sendo que só joga no domingo, no reduto do Vitória de Setúbal.

Por seu lado, o Desportivo de Chaves segue no 11.º posto, com 15 pontos, os mesmos do Portimonense, que é 10.º