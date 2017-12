Actualidade

Cerca de 800 mil pessoas foram afetadas pelas inundações que há uma semana atingem dez províncias do sul da Tailândia, tendo já causado seis mortos.

A província de Songkhla é mais severamente afetada. Fontes do Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres indicaram que os distritos em condições mais críticas são os de Krasae Sin, Ranot, Sathing Phra e Singha Nakhon, junto ao lago Songkhla.

As autoridades trabalham para reduzir o nível de água no lago que está a transbordar, prevendo-se que, se o tempo não melhorar, as inundações na zona possam durar até um mês.