Actualidade

Quatro brasileiros e um italiano venceram a quarta edição do concurso de fotografia 'A Inclusão na Diversidade', iniciativa cuja cerimónia de entrega de prémios decorre hoje, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, no Centro Português de Fotografia, no Porto.

Com duas dezenas de candidatos estrangeiros, num total de mais de uma centena de fotografias enviadas, este concurso internacional, organizado pelo portal digital Plural&Singular em parceria com o CPF, recebeu este ano um total de 47 candidaturas.

Em declarações à agência Lusa, uma das responsáveis pela organização, Sofia Pires, explica que este concurso tem como objetivo "promover a desmistificação das diferenças e o combate aos atos discriminatórios que lhes estão associados" e faz um balanço "positivo" face ao facto da iniciativa ter "alcançado escala internacional, abrindo-se definitivamente ao mundo".