Actualidade

Empresas, associações e outros agentes da sociedade vão poder subscrever a cartilha da sustentabilidade dos Açores no âmbito da Conferência Açores 2017: no rumo do turismo sustentável, a decorrer terça e quarta-feira, na ilha de São Miguel.

"Consideramos indispensável a colaboração e participação ativa de todos os setores da sociedade, em particular das empresas e associações, por forma a criar uma imagem efetiva e prática de sustentabilidade", justificou a responsável pela secretaria regional da Energia, Ambiente e Turismo, promotora desta conferência, que constitui um ecoevento, com zero emissões de carbono.

Considerando que "é muito importante ter uma visão comum que não seja só uma iniciativa governamental, mas que tenha reflexos nos agentes económicos", Marta Guerreiro referiu que o executivo açoriano avança com a cartilha de sustentabilidade visando "assinalar o compromisso alargado na região de uma vontade efetiva, que tem de ser setorial para fazer mais e melhor nesta matéria".