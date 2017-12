Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje o distrito de Braga em aviso amarelo por causa do "tempo frio", mantendo nesse nível as regiões de Vila Real, Bragança, Aveiro e Guarda.

O aviso foi publicado às 11:00 de hoje e representa o segundo nível de risco de uma escala de quatro.

Nos distritos de Braga e Guarda, o mercúrio nos termómetros baixará para um grau celsius negativo, enquanto em Bragança a temperatura mínima descerá para os quatro graus abaixo de zero.