Actualidade

A companhia de aviação Ryanair esclareceu hoje que contrata apenas tripulantes de cabine qualificados por agências certificadas refutando a denúncia do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo e Aviação Civil que acusa a companhia de "publicidade enganosa".

"A Ryanair apenas contrata tripulantes de cabine qualificados por agências certificadas e, tal como a maioria dos empregadores, não pagamos por qualquer qualificação ou treino pré-Ryanair", pode ler-se no comunicado hoje divulgado pela companhia.

Na quinta-feira passada, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) avançou com uma denúncia de "publicidade enganosa" numa campanha de recrutamento para tripulantes de cabine da Ryanair, que terá lugar na segunda-feira, no Porto.