Actualidade

Apoiantes do jovem democrata de Macau Sulu Sou juntaram-se hoje na rotunda Carlos da Maia, num clima de incerteza sobre o futuro do deputado, na véspera da decisão da Assembleia Legislativa sobre a suspensão do mandato.

"Independentemente de qual for o resultado amanhã [segunda-feira], vamos sempre continuar a lutar", disse Sulu Sou, acrescentando: "Eu só me posso preparar, preparar o meu discurso para amanhã. Não posso controlar a decisão dos outros deputados"..

Com 26 anos, o mais jovem deputado da Assembleia Legislativa (AL), eleito em setembro, foi acusado do crime de desobediência qualificada na sequência de um protesto em 2016. Por esse motivo, o tribunal pediu à AL para decidir se suspendia o mandato, de modo a poder prosseguir com o julgamento. A votação está marcada para segunda-feira.