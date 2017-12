Actualidade

A Associação para a Educação de Segunda Oportunidade de Matosinhos, dedicada à formação de jovens saídos precocemente do sistema de ensino, ganhou hoje o Prémio Manuel António da Mota no valor de 50 mil euros.

A associação galardoada fundou em 2008 a Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos, no âmbito da rede europeia de "2nd Chance Schools". Atende em cada ano cerca de 70 jovens entre os 15 e os 25 anos, residentes em Matosinhos e noutros concelhos do Grande Porto, que abandonaram a escola com baixas qualificações, ou que estão desempregados ou em ocupações precárias e em risco de exclusão social.

A Escola de Segunda Oportunidade é um projeto pioneiro em Portugal, com "forte potencial de replicação e aspirando a tornar-se uma referência na resposta ao segmento da população juvenil que não trabalha ou estuda nem se encontra em formação", refere a organização do evento, que, ao distinguir esta instituição, pretende enaltecer os esforços desenvolvidos nos domínios da luta contra a pobreza e exclusão social, em particular das crianças, jovens e famílias.