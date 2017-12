Actualidade

Um golo do suplente Falcone, nos descontos, aos 90+1 minutos, valeu hoje ao Desportivo das Aves o triunfo por 1-0 no reduto do Feirense, em encontro da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em Santa Maria da Feira, os forasteiros marcaram quando jogavam em superioridade numérica desde os 69 minutos, altura em que Luís Machado viu o vermelho direto, após uma entrada forte sobre um adversário.

O conjunto da Vila das Aves passou a somar 13 pontos e ascendeu ao 12.º lugar, ultrapassando, entre outros, o Feirense, que se manteve com 11, caindo para o 15.º posto.