Actualidade

O Sporting de Braga aproximou-se hoje dos primeiros lugares da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Paços de Ferreira por 3-0, depois de ficar em vantagem numérica, em encontro da 13.ª jornada.

Após a expulsão do forasteiro Mateus, aos 65 minutos, Bruno Viana, aos 70, e Ricardo Horta, aos 80, e Dyego Sousa, aos 87, selaram o triunfo dos 'arsenalistas', que se colocaram a cinco pontos dos líderes FC Porto e Sporting e a dois do Benfica.

Os bracarenses, que passaram a somar mais quatro pontos do que o Marítimo, quinto colocado, ganharam pela sexta vez em sete jogos caseiros, enquanto o Paços de Ferreira manteve-se só com um ponto fora, em sete jogos, caindo para o 14.º lugar, com 12 pontos.