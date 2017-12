Actualidade

Uma equipa de mergulhadores da Marinha vai, na manhã de segunda-feira, vistoriar a embarcação de pesca que naufragou ao largo da Figueira da Foz, em busca do pescador ainda desaparecido, disse hoje o porta-voz daquela força armada.

A embarcação de pesca "Veneza", que naufragou na madrugada de quarta-feira a cerca de 20 quilómetros ao largo da Figueira da Foz, foi hoje encontrada pelos meios de busca da Marinha, afundada a 80 metros de profundidade.

A embarcação foi detetada a 3,7 quilómetros a sul do local de alerta do naufrágio, com recurso a um sonar de varrimento lateral, informação posteriormente confirmada através de imagens captadas por um robot subaquático (denominado ROV), operado remotamente por técnicos do Instituto Hidrográfico a bordo do navio Gago Coutinho, que está no local a ajudar às buscas.