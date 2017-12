Actualidade

Portugal vai apresentar a sua capacidade criativa, na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, em 2018, nas "letras, nas artes, mas também na ciência, na tecnologia e noutras áreas da economia", disse hoje o ministro da Cultura.

Luís Filipe Castro Mendes falava na cerimónia de encerramento da edição deste ano da Feira Internacional do Livro de Guadalajara (FIL), no México, a maior da América Latina, durante a passagem de testemunho da cidade de Madrid para Portugal, como convidado de honra do certame, no próximo ano.

"É para nós um motivo de orgulho (...) apresentarmo-nos como país em todas as virtualidades da nossa criação", em diferentes domínios, "da nossa produção e do nosso valor, como destino turístico, lugar de Cultura e património", disse o ministro da Cultura.