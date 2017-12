Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou hoje que vai instaurar um processo de averiguações na sequência dos desacatos entre adeptos da Académica e do Famalicão, no final do jogo da II Liga, que causaram um ferido.

"Na sequência dos incidentes verificados na partida entre Académica e Famalicão, a Liga Portugal irá tomar medidas no sentido do apuramento de responsabilidades, através da instauração de um processo de averiguações", referiu a entidade, numa nota enviada à Agência Lusa.

Uma mulher sofreu hoje ferimentos na sequência de desacatos entre adeptos da Académica e do Famalicão, no final do jogo, disputado no Estádio Cidade de Coimbra, que terminou com uma igualdade (1-1).