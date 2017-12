Actualidade

O Vitória de Guimarães recolocou-se hoje em igualdade pontual com o Rio Ave no sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no reduto do Vitória de Setúbal por 2-1, em encontro da 13.ª jornada.

Um 'bis' do brasileiro Raphinha, que marcou aos 12 e 61 minutos, o primeiro grande penalidade, selou o triunfo dos minhotos, que somam os mesmos 20 pontos dos vila-condenses, enquanto Gonçalo Paciência marcou para os locais, aos 88, também de penálti.

Os sadinos, que na última jornada tinham sido goleados por 6-0 na Luz, somaram a quarta derrota consecutiva e mantiveram-se com 10 pontos, no 16.º posto, apenas acima de Moreirense (oito) e Estoril-Praia (sete), que só joga na segunda-feira.