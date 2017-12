Actualidade

O Parlamento Nacional timorense está praticamente bloqueado com a oposição a pedir a destituição do presidente por não agendar o debate de uma moção de censura ao Governo, que acusa a oposição de bloquear as comissões especializadas.

Um braço de ferro entre as duas bancadas que apoiam o executivo - Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e Partido Democrático (PD) -, por um lado, e a oposição maioritária - Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Partido Libertação Popular (PLP) e Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), por outro, parece não ter solução à vista.

O aumento da tensão evidenciou-se com a apresentação de uma proposta de destituição do presidente do Parlamento Nacional e com a não realização da habitual sessão plenária das segundas-feiras.