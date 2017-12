Actualidade

O primeiro-ministro estará hoje e terça-feira em Rabat, para participar na 13ª Cimeira Luso-Marroquina, numa agenda em que predominam as questões económicas, sobretudo no domínio da energia, e de segurança, como a prevenção e combate ao terrorismo.

Com António Costa viajam também para a capital política marroquina os ministros da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e do Mar, Ana Paula Vitorino, assim com os secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Teresa Ribeiro, da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, e da Energia, Jorge Seguro Sanches.

A delegação portuguesa integra ainda os presidentes da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques, do Instituto Camões, Luís Faro Ramos, e da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), Pedro Silva Dias.