Actualidade

A Fretilin, que lidera a coligação do Governo em Timor-Leste, acusou hoje a oposição de estar a criar instabilidade no país, afetando diretamente a economia, atuando "cegamente" por "ambição de poder" e sem sentido de Estado.

"A oposição está a contribuir para a instabilidade do país. A economia do país depende quase unicamente do Orçamento do Estado e isto influencia a situação económica e as condições de vida da população", disse à Lusa Francisco Branco, chefe da bancada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin).

"A oposição está cegamente a tomar decisões que mostram um golpe ao Governo e um assalto ao poder. Não tem outro nome porque não é racional. É uma tomada de decisões sem sentido nenhum, com ambição de poder", afirmou.