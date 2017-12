Actualidade

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), o socialista Manuel Machado, vai recandidatar-se ao cargo para que a Associação continue a dignificar o poder local e os autarcas, disse o próprio à agência Lusa.

A recandidatura do presidente da Câmara de Coimbra à liderança da ANMP, para a qual foi eleito há quatro anos, na sequência das eleições locais de 2013 (os mandatos acompanham, em regra, os ciclos autárquicos), será votada no próximo congresso da Associação, que se realiza no sábado, em Portimão.

Mantendo o princípio que tem sido seguido pelos autarcas, a presidência do órgão executivo da ANMP (Conselho Diretivo) é desempenhada por um presidente de Câmara do partido mais votado nas eleições autárquicas correspondentes a esse mandato, indicando o segundo e terceiro partidos mais votados os candidatos à liderança dos conselhos Geral (órgão máximo entre congressos) e Fiscal, respetivamente.