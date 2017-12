Actualidade

A descentralização, que deve constituir-se como "desígnio nacional", é um grande desafio e, "provavelmente, a mais profunda reforma do Estado desde o 25 de Abril", afirma o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

"A descentralização é um desafio enorme. É, provavelmente, a maior ou a mais profunda reforma do Estado desde o 25 de Abri [de 1974]" sustenta, em declarações à agência Lusa, o presidente ANMP, o socialista Manuel Machado, que vai recandidatar-se ao lugar no próximo congresso da Associação, a decorrer no sábado, em Portimão.

Para os municípios, "a descentralização não é uma cobiça, não é interesse em ter mais poder", assegura.