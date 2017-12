Actualidade

O "Penamacor Vila Madeiro", evento que alia o maior madeiro de Natal de Portugal a diversas atividades natalícias, decorre de quinta-feira a dia 25 e é dedicado à floresta, anunciou o presidente da Câmara de Penamacor.

Segundo António Luís Beites (PS), entre as ações no âmbito deste certame, que é promovido pelo município, estão algumas atividades educativas e de sensibilização centradas na questão da floresta, nomeadamente uma ação de reflorestação realizada em conjunto com o Agrupamento de Escolas e durante a qual serão plantados vários sobreiros, árvore que "alimenta" a tradição natalícia do Madeiro de Penamacor.

Com o tema "Natal na Floresta", o programa também integra atividades de orientação destinadas às crianças e que decorrerão na vila e na Mata Municipal, bem como a realização da primeira corrida noturna solidária "Vila Madeiro", uma prova de orientação cujo valor da inscrição reverte a favor das populações afetadas pelos incêndios florestais.