Mundial clubes

O Real Madrid, detentor do título e vencedor de duas das últimas três edições, parte como 'anunciado' favorito à conquista do Mundial de clubes de futebol, que arranca quarta-feira, nos Emirados Árabes Unidos.

Em Abu Dhabi e Al Ain, os brasileiros do Grêmio, recentes vencedores da Taça Libertadores, são, teoricamente, os principais 'outsiders', sendo que os campeões europeus e os sul-americanos só entram em ação nas meias-finais.

Antes, os anfitriões do Al Jazira e os neozelandeses do Al Ain, que se defrontam quarta-feira, no jogo inaugural, os mexicanos do Pachuca, os marroquinos do Wydad Casablanca e os japoneses do Urawa Red Diamonds tentam chegar às 'meias', para desafiar os 'todo poderosos'.