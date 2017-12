Actualidade

O Governo escolheu o ex-presidente da ANA - Aeroportos de Portugal, Jorge Ponce de Leão, para a presidência do Conselho de Administração (CA) da NAV Portugal, informou hoje o executivo em comunicado.

Em comunicado, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas informou que solicitou à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) os necessários pareceres com vista à nomeação de Jorge Ponce de Leão para a presidência do CA da NAV Portugal.

A NAV, gestora do tráfego aéreo nacional, está sem presidente desde final de setembro, altura em que Albano Coutinho apresentou a sua demissão do cargo, pouco mais de um ano depois de o ter assumido, sem terem sido divulgadas as razões para a saída.