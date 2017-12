Actualidade

O árbitro sueco Jonas Eriksson vai dirigir a receção do FC Porto aos franceses do Mónaco, na quarta-feira, para a sexta e última jornada do Grupo G da Liga dos Campeões de futebol, indicou hoje a UEFA.

Jonas Eriksson, de 43 anos, que arbitrou a meia-final do Euro2016 entre Portugal e o País de Gales (2-0), em França, depois de também ter estado no triunfo luso na Albânia (1-0), na qualificação para a prova continental, dirige pela terceira vez um jogo do FC Porto.

O sueco esteve no triunfo do FC Porto frente aos suíços do Basileia (4-0) e na derrota caseira com os ingleses do Chelsea (1-0), para as edições da Liga dos Campeões de 2014/15 e 2009/10, respetivamente.