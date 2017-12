Actualidade

O tempo frio e seco vai manter-se em Portugal continental pelo menos até à tarde de quinta-feira, altura em que está previsto o regresso da chuva, mas apenas para a região Norte, disse a meteorologista Paula Leitão.

Em declarações à Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou que o tempo seco e frio, com as temperaturas mínimas a manterem-se abaixo de zero em várias regiões do país, vai continuar pelo menos até quinta-feira à tarde.

"Para já vamos continuar sem grandes alterações nas temperaturas. O tempo vai continuar frio com vento de quadrante leste. Mas na terça e quarta-feira, o vento vai soprar com menos intensidade o que vai originar menos desconforto térmico", disse.