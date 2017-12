Legionella

O surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, Lisboa, provocou mais um morto, elevando para seis o número de vítimas mortais, segundo um comunicado da Direção-geral da Saúde (DGS).

Numa nota datada de dia 3 de dezembro, a diretora-geral da Saúde lamenta a morte de um homem de 87 anos que estava internado no hospital Egas Moniz e que é a sexta vítima mortal do surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier.

Segundo o comunicado da DGS, o doente tinha várias doenças associadas e estava internado desde o dia 7 de novembro, "estando em curso as diligências necessárias no sentido de esclarecer a causa do óbito".