Actualidade

O valor dos serviços prestados às empresas aumentou 4,4% para 13.798 milhões de euros, em 2016 face a 2015, representando os serviços de trabalho temporário 75% do total do setor, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano passado as 110.891 empresas que prestaram estes serviços empregaram 367.486 pessoas (+4,1% que no ano anterior, após +5,6% em 2015) e geraram um Valor Acrescentado Bruto (VAB) de 7.870 milhões de euros (+5,5%; +1,8% em 2015).

O Excedente Bruto de Exploração (EBE) aumentou 8,4% face ao ano anterior (-3,9% em 2015), ascendendo a 2.255 milhões de euros.