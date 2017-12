Actualidade

A artista espanhola Belén Uriel, representada pela galeria portuguesa Madragoa, venceu o VI Premio Audemars Piguet de produção de uma obra de arte para a Feira de Arte Contemporânea ARCOmadrid 2018, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado da IFEMA - Feria de Madrid, a artista espanhola criou o projeto "En Dandanah" através da galeria lisboeta Madragoa, que irá ser produzido para a próxima edição do certame, com o valor do prémio, de 15.000 euros.

Nascida em 1974, Belén Uriel reside entre Lisboa e Londres e é representada pela galeria Madragoa, tendo apresentado exposições individuais mais recentes na capital portuguesa como "Topázio", no espaço Gabinete (2017), "Segunda-feira", na Culturgest (2016), e "Pedra, papel e tesoura", no Museu Pavilhão Branco da Cidade (2013).