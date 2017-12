Actualidade

Emmerson Mnangagwa prestou hoje juramento como chefe de Estado do Zimbabué perante o novo gabinete que incluiu elementos do partido no poder e militares que estiveram envolvidos na deposição de Robert Mugabe.

Após a cerimónia, Mnangagwa disse que a prioridade é a recuperação económica do país.

Entre os membros do novo governo estão o major-general Sibusiso Moyo (ministro dos Negócios Estrangeiros) e o marechal da Força Aérea, Perrance Shiri, que vai ocupar o cargo de ministro da Agricultura.