Actualidade

As perdas de água da Barragem de Santa Clara, em Odemira, Alentejo, sobretudo através dos canais de distribuição para rega, chegam aos 40 por cento, problema que o Governo espera resolver com o Programa Nacional de Regadios.

"Estes sistemas foram concebidos para funcionar com 40 por cento de perdas, ou seja, o ótimo de funcionamento é isto", explicou hoje à agência Lusa Manuel Amaro Figueira, diretor executivo da Associação de Beneficiários do Mira (ABM), no concelho de Odemira, distrito de Beja, entidade que gere o sistema de distribuição de água da barragem.

Segundo o dirigente, as perdas acontecem através da evaporação da água e dos canais de distribuição do regadio, algo já previsto tendo em conta as características da infraestrutura de rega, construída há mais de 40 anos, com um sistema "gravítico".