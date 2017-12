Actualidade

Os rebeldes Huthis do Iémen anunciaram hoje a morte do ex-Presidente Ali Abdallah Saleh, seu antigo aliado com quem entraram recentemente em conflito, durante combates na capital, Sanaa.

"O Ministério do Interior [controlado pelos rebeldes] anuncia o fim da milícia da traição e a morte do seu líder [Ali Abdallah Saleh] e de alguns dos seus elementos criminosos", anunciou a televisão dos Huthis, Al-Massirah, citando um comunicado.

A emissora de rádio Huthi tinha anunciado horas antes que Saleh morreu vítima de disparos de combatentes Huthis.