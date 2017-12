Catalunha

A Justiça Belga decide a 14 de dezembro próximo sobre o pedido de detenção e entrega a Espanha do ex-presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, e dos quatro ex-ministros regionais que também estão refugiados em Bruxelas.

Os advogados dos antigos membros do executivo regional foram informados desta decisão no final da audiência que os seus clientes tiveram hoje em Bruxelas e onde o Ministério Público voltou a pedir a extradição e entrega a Espanha de Puigdemont e restantes membros do governo regional.

A defesa sustenta que não há lugar para uma ordem de entrega porque os delitos do mandato europeu de detenção não têm equivalência no código penal belga e insistiu que, no caso de serem entregues, haveria "risco de violação de garantias" durante o julgamento em Madrid, segundo fontes do tribunal.