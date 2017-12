Actualidade

O Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, e o Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, são as instituições portuguesas incluídas na lista dos 40 finalistas, candidatos ao Prémio Museu Europeu do Ano 2018, anunciada hoje pelo Fórum Europeu dos Museus.

Criado pelo Conselho da Europa, o Fórum Europeu dos Museus atribuiu o Prémio Museu Europeu do Ano (European Museum of the Year Award, EMYA, na sigla original) desde 1977, ano da sua fundação.

O Prémio Museu Europeu do Ano 2017 foi atribuído, em maio passado, ao Museu de Etnografia de Genebra, na Suíça, e o Museu de Leiria venceu o Prémio The Silletto, outro dos galardões do conjunto atribuído anualmente pelo EMF.