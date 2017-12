Eurogrupo

O ministro italiano das Finanças, Pier Carlo Padoan, anunciou hoje que vai votar no candidatado apoiado pelo Partido Socialista Europeu (PSE), Mário Centeno, para a presidência do Eurogrupo.

"A Itália vai apoiar o candidato escolhido pelo Partido Socialista Europeu, o colega Mário Centeno", disse Padoan, à entrada para a reunião do fórum dos ministros das Finanças dos 19 países da zona euro.

Centeno foi escolhido, na sexta-feira, em Lisboa, como candidato oficial do PSE a presidente do Eurogrupo, numa reunião do Conselho do partido europeu.