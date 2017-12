Eurogrupo

O processo de eleição do novo presidente do Eurogrupo, cargo ao qual o ministro Mário Centeno concorre, já está em curso na reunião de hoje em Bruxelas, com a apresentação das candidaturas, indicaram fontes europeias.

De acordo com a agenda de trabalhos da reunião do fórum de ministros das Finanças da zona euro, que teve início às 13:00 locais (12:00 de Lisboa), o processo de eleição ocorreria no final da primeira ronda de trabalhos (e antes de uma reunião alargada a 27 para preparar a "Cimeira do Euro" que se realiza em dezembro), devendo então o vencedor ser conhecido antes das 18:00 locais (17:00 de Lisboa), hora marcada para o arranque da segunda parte da reunião.

Fontes europeias indicaram que, cerca das 15:45 locais (14:45 de Lisboa), já se chegou à eleição do sucessor de Jeroen Dijsselbloem na ordem de trabalhos, com as intervenções dos quatro candidatos - Mário Centeno, Pierre Gramegna (Luxemburgo), Peter Kazimir (Eslováquia) e Dana Reizniece-Ozola (Letónia) - para apresentação das suas prioridades, a que se seguirá a votação.