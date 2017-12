Actualidade

O Museu do Caramulo, no concelho de Tondela, inaugura na sexta-feira uma exposição que assinala os 40 anos sobre a estreia da Guerra das Estrelas, considerada a maior saga de ficção científica do cinema.

"The Power of the Force" é o nome da exposição que levará ao Caramulo, "de uma galáxia distante até ao público, uma extensa coleção de brinquedos e cartazes originais, produzidos entre 1977 e 1985", refere uma nota de imprensa do museu.

Estes brinquedos e cartazes são referentes "aos três primeiros filmes do universo criado por George Lucas nos anos 70, que mudaram o mundo do cinema e da indústria dos brinquedos e do 'merchandise'", acrescenta.