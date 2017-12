Actualidade

O grupo Precários do Estado acusou hoje o Governo de ser "cada vez menos transparente" no Programa de Regularização de Vínculos Precários do Estado (PREVPAP), cuja segunda fase terminou no mês passado.

"O PREVPAP apresenta-se como um processo cada vez menos transparente, e responsabilizamos o Governo por isso", refere o grupo em comunicado.

Segundo os Precários do Estado, o Governo "continua a insistir em não divulgar o andamento dos trabalhos das CAB [comissões de avaliação bipartida], os critérios utilizados por estas na análise de casos de precariedade, o número de requerimentos entregues em papel no segundo período de submissão, o número de requerimentos existentes por CAB, ou ainda o número discriminado por autarquia no levantamento de precários do poder local terminado no passado mês".