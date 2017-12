Eurogrupo

A segunda volta da eleição para presidente do Eurogrupo teve já início em Bruxelas, apenas entre Mário Centeno e o luxemburguês Pierre Gramegna, após o eslovaco Peter Kazimir também ter abdicado, tal como a candidata letã, indicaram fontes europeias.

Após a primeira volta, na qual nenhum dos candidatos obteve a necessária maioria simples, a candidata letã Dana Reizniece-Ozola desistiu e o mesmo veio a acontecer com Peter Kazimir, após uma pausa no processo que serviu para uma ronda de contactos, acrescentaram as mesmas fontes.

Neste momento os 19 países do euro estão já a escolher o seu novo presidente, entre Centeno e Gramegna.