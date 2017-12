Actualidade

A agência de notação financeira Fitch reviu hoje em alta a estimativa de crescimento para a economia brasileira este ano, de 0,6% para 1%, acelerando para 2,6%, em média, nos dois anos seguintes.

"A previsão para o Brasil este ano aumentou de 0,6% para 1%, mas para 2018 e 2019 as previsões não foram alteradas", escrevem os analistas da Fitch, no relatório de dezembro sobre as "Perspetivas Económicas Globais".

"O PIB cresceu apenas 0,1% no terceiro trimestre de 2017, mas o crescimento do primeiro semestre foi revisto em forte alta", acrescentam os peritos, que notam que em 2018 e 2019 "o crescimento deverá aumentar para uma média de 2,6%".