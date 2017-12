Actualidade

Os concelhos onde reside mais de 90% da população "são cobertos por três ou mais operadores" com redes de alta velocidade, divulgou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

"No final de setembro, 187 concelhos do país (60,7% do total), representando 90,2% da população, dispunham de pelo menos três operadores com redes de alta velocidade e 289 concelhos (93,8% do total) dispunham de pelo menos dois operadores em condições de fornecer serviços suportados em redes de alta velocidade", refere o regulador das telecomunicações.

No terceiro trimestre, a cobertura de redes de alta velocidade em local fixo (por via da fibra ótica ou EuroDOCSIS 3.0 [rede de cabos coaxiais]) ascendia a 77,2 por 100 alojamentos familiares clássicos, uma subida de 5,7 pontos percentuais face a igual período de 2016.