Eurogrupo

O líder do grupo dos Socialistas e Democratas(S&D) no Parlamento Europeu (PE), Gianni Pittella, considerou hoje que a eleição de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo é uma vitória dos que lutaram contra a cegueira da austeridade.

"Esta é uma vitória pelo futuro da Europa e por todos os que lutámos para nos livrarmos da cegueira da austeridade", disse Pitella, em comunicado.

Centeno "conseguiu aplicar uma política económica credível em Portugal, recuperando as finanças públicas e retomando o caminho do crescimento", salientou o líder social-democrata.