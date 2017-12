Actualidade

O Município da Marinha Grande aprovou por unanimidade um manifesto pela defesa e salvaguarda da Mata Nacional do Pinhal do Rei, anunciou hoje a autarquia.

O manifesto, proposta da presidente da Câmara, Cidália Ferreira (PS), foi aprovado na última reunião do executivo e surge na sequência do incêndio florestal dos dias 15 e 16 de outubro que destruiu a quase totalidade do pinhal.

No manifesto, a autarquia solicita ao Governo, através do secretário de Estado das Florestas, que o Plano de Gestão da Mata "vise o reforço dos meios técnicos e humanos da delegação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas da Marinha Grande, transformando-a num verdadeiro serviço de gestão florestal".