Eurogrupo

O diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) felicitou hoje Mário Centeno pela sua eleição como presidente do Eurogrupo e lembrou que o ministro português terá ainda mais funções, pois presidirá ao Conselho de Governadores da instituição.

"Quero começar por felicitar o Mário pela sua eleição. Trabalhámos muito de perto nos últimos dois anos, tivemos muitas reuniões, em Lisboa, no Luxemburgo e em Bruxelas, e tivemos discussões construtivas e produtivas", começou por dizer Klaus Regling, acrescentando saber também que o ministro português "é um economista apaixonado" e estar certo de que "isso se vai ver nos próximos anos".

Comentando que "hoje Portugal é uma das histórias de sucesso entre os antigos países sob programa e Mário Centeno desempenhou um papel importante", Regling, que falava na conferência de imprensa no final do Eurogrupo que elegeu o ministro das Finanças português como futuro presidente, recordou que tal acarreta ainda mais trabalho, pois Centeno "vai ser eleito presidente do Conselho de Governadores do Mecanismo Europeu de Estabilidade".