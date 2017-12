Eurogrupo

O presidente eleito do Eurogrupo, Mário Centeno, disse hoje ter aprendido com o exemplo do líder cessante no cargo, Jeroen Dijsselbloem, a importância dos consensos, "a única maneira de avançar".

"Gerar consensos é a única maneira de avançar, temos que aprender com as lições dos outros", disse Centeno, depois de Dijsselbloem ter avançado que o único conselho que tem para lhe dar é o de manter o caminho que foi traçado, "sem relaxar" na estabilidade orçamental.

Ambos falavam na conferência de imprensa após a eleição de Centeno para presidente do Eurogrupo.