Brexit

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse hoje que ainda não foi alcançado um acordo sobre os termos da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), apesar de um "entendimento comum" na maioria dos assuntos.

"Apesar dos nossos melhores esforços e do significativo progresso alcançado nas últimas semanas, não foi possível chegar a um acordo completo hoje", disse Juncker numa conferência de imprensa conjunta com a primeira-ministra britânica, Theresa May, após um almoço de trabalho que se prolongou por cerca de quatro horas.

O presidente do executivo europeu afirmou no entanto que, em face desse "significativo progresso", está confiante na conclusão de um acordo antes da cimeira de 15 e 16 de dezembro, na qual vai ser decidido se as negociações passam - ou não - à segunda fase.