Eurogrupo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou hoje a eleição de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo, considerando-a "um sinal importante e positivo", mas reiterando que traz mais responsabilidades para Portugal.

"Não foi à primeira, foi à segunda, o que interessa é que foi", declarou o chefe de Estado aos jornalistas, à entrada para uma conferência na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha comentado hoje a eleição de Mário Centeno, antes mesmo da contagem dos votos, face às declarações do atual titular do cargo de presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que deu como certo que o seu substituto seria o ministro português das Finanças.