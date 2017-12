Incêndios

Uma nova gestão da floresta portuguesa exige "vontade política" e mudança de mentalidades para que possa ter sucesso, defendeu hoje em Oliveira do Hospital uma docente do Instituto Superior de Agronomia (ISA).

Em declarações aos jornalistas, Margarida Tomé disse que "este problema não é técnico", mas antes "político, social e económico", já que a solução deve passar, designadamente, por "chamar as pessoas fazerem uma gestão agrupada" da propriedade florestal, caracterizada pela predominância do minifúndio, no Centro e Norte de Portugal.

"A floresta portuguesa dificilmente é rentável. Por isso é que o eucalipto prolifera no país", acrescentou.