Actualidade

Os primeiros-ministros de Portugal, António Costa, e de Marrocos, Saadeddine El Othmani, manifestaram hoje vontade comum de desenvolverem as relações bilaterais entre os dois países e fazerem parcerias empresariais para projetos no continente africano.

Esta posição comum foi assumida no final de um encontro a sós de António Costa com o seu homólogo marroquino, Saadeddine El Othmani - encontro que durou cerca de uma hora e que marcou o primeiro ponto do programa político da 13.ª Cimeira Luso Marroquina, que termina na terça-feira.

António Costa, que nesta ocasião não respondeu a perguntas dos jornalistas por se tratar de um momento protocolar, referiu-se apenas ao atual quadro das relações diplomáticas entre Portugal e Marrocos.