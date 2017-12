Pedrógão Grande

A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) disse hoje entender que, "por um princípio de justiça e solidariedade, todo o país deve ter a consciência do que se passou com as vítimas" deste fogo.

"A AVIPG entende que, por um princípio de justiça e solidariedade, todo o país deve ter a consciência do que se passou com as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, pois só assim ter-se-á a real compreensão da dimensão da tragédia e das suas circunstâncias pessoais, de forma a que possamos tirar lições desta que foi a maior tragédia em termos de vidas humanas em matéria de incêndios florestais em Portugal", refere a estrutura, numa comunicação enviada à agência Lusa.

A associação diz ainda que está a "organizar, em coordenação direta com o Ministério da Administração Interna, a disponibilização de informação parcelar por vítima ou família relativa ao capítulo 6 do relatório intitulado 'O complexo de Incêndios de Pedrógão Grande e Concelhos Limítrofes, iniciado a 17 de junho de 2017' [...], aos familiares das vítimas que detenham a titularidade do acesso à documentação, nos termos legais e previstos na deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados de 21 de novembro de 2017 e do Regime de Acesso à Documentação Administrativa".